VIDEO. Mercenarii Wagner au doborât un avion de comandă al armatei ruse în timpul revoltei ordonate de Evgheni Prigojin

O înregistrare video apărută pe rețelele de socializare rusești confirmă că mercenarii Wagner au doborât un avion de comandament al armatei ruse în timpul revoltei militare declanșate de liderul lor, Evgheni Prigojin, transmite Hotnews.

O înregistrare video cu avionul în flăcări prăbușindu-se a fost publicată inițial sâmbătă de propagandistul rus Ilia Tumanov pe canalul său de Telegram, acesta notând încă de atunci că ar fi vorba de avionul cu numărul RA-75917 al forțelor aeriene ruse, acesta fiind alocat unei aeronave de comandă Il-22М.

Aeronavele de acest tip au intrat în dotarea forțelor armate sovietice în anii 1980, fiind inițal destinate coordonării trupelor în cazul unui conflict nuclear. Ele au fost ulterior modernizate pentru a deveni centre de comandament multifuncționale.

Se crede că varianta modernizată a avioanelor a intrat în dotarea forțelor armate ruse în 2021, acestea fiind prin urmare unele dintre cele mai moderne pe care Rusia le are la dispoziție.

De asemenea, imagini video și foto publicate pe rețelele de socializare duminică au confirmat că înregistrarea publicată de Tumanov sâmbătă a surprins într-adevăr doborârea avionului Il-22М11 identificat de propagandistul rus.

Now confirmed, Wagner forces managed to down the Russian IL-22M airborne command post RA-75917 yesterday. pic.twitter.com/i8Z3nTPAt7

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 25, 2023