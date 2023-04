VIDEO. Ministrul de externe din Taiwan crede că un conflict cu China este posibil în 2027

Ministrul de externe din Taiwan, Joseph Wu, a declarat într-un interviu pentru postul britanic LBC că se pregăteşte pentru posibilitatea unui conflict cu China în 2027, relatează The Guardian.

‘We made a mistake in not stopping Russia.’

Taiwan’s Foreign Minister Joseph Wu warns the West of what could happen if China’s authoritarianism is also not stopped.@AndrewMarr9 | @MOFA_Taiwan

Watch the full interview on Tonight with Andrew Marr, live at 6pm on @GlobalPlayer. pic.twitter.com/kGJ9s007gl

