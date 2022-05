VIDEO/ Momentul în care un reporter ucrainean este întrerupt, în direct, de o rachetă care lovește orașul

Clipe de panică și groază pentru o echipă a unei televiziuni din Ucraina. În timp ce se aflau în direct, reporterul şi cameramanul au fost surprinş de o rachetă care au căzut în apropierea locului de unde transmiteau.

Totul s-a întâmplat în oraşul Bahmut, situat în partea de nord-est a regiunii Doneţk. Imaginile cu momentul au fost publicate pe twitter de către Nexta.

Astfel, în video se poate observa cum reporterul începe să transmită de la faţa locului, iar după câteva secunde îşi aruncă privirea spre cer şi este auzit spunânt ”e o rachetă”. Imediat atât el cât şi operatorul se îndepărtează din zona respectivă şi caută un loc pentru a se adăposti.

După câteva secunde pe fundal se aud bubuituri puternice, în timp ce reporterul se ghemuieşte pentru a se salva.

The film crew of the #Ukrainian channel TSN came under rocket fire in #Bakhmut in a live broadcast. pic.twitter.com/wEDcIWbTmd

— NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2022