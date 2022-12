VIDEO. O nouă explozie în apropiere de baza militară Engels. Un ”obiect neidentificat” doborât de apărarea antiaeriană

În ziua în care Moscova a lansat un nou atac puternic asupra Ucrainei, cu peste 120 de rachete, susțin oficialii de la Kiev, în Rusia un „obiect neidentificat” a fost doborât de un sistem de apărare aeriană în apropiere de baza militară Engels din regiunea Saratov. Anunțul a fost făcut de șeful regiunii Roman Busargin, relatează presa rusă.

Mai mulți locuitori din Engels au relatat joi dimineață că au auzit explozii în oraș, însă guvernatorul regional a dat asigurări că totul este în regulă, potrivit Hotnews.

Ukraine strikes back. Air defense at Engels-2 airbase in Saratov is active. #Ukraine #Russia #Saratov pic.twitter.com/GUNkNypcb1

— (((Tendar))) (@Tendar) December 29, 2022