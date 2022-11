VIDEO. Până și propagandiștii Kremlinului au ajuns să se amuze de propria propagandă: „Întreaga Ucraină?”

Un nou moment inedit a avut loc la televiziunile rusești, până și propagandiștii Kremlinului ajungând să se amuze de propria propagandă.

Momentul a avut loc în timpul emisiunii prezentatoarei Olga Skabeeva, numită „păpușa de fier” a lui Putin, de la postul Rossiya-1 în contextul discuțiilor despre evoluția „operațiunii militare speciale” pe care președintele Rusiei a declanșat-o în data de 24 februarie, transmite Hotnews.

„- Trebuie să înțelegem perspectivele pe termen lung, într-un orizont de cel puțin două luni. Pentru asta avem nevoie de claritate din toate părțile și această claritate trebuie dezvăluită publicului în diverse domenii – aceasta are de-a face cu componenta economică, componenta politică și componenta militară de asemenea”, susține Dmitri Abzalov, directorul Centrului pentru Comunicare Strategică de la Moscova.

„- Situația în care nimeni nu spune nimic creează un vid. Acest vid generează aceste situații aparte, aceste nesiguranțe. Acesta este cel mai periculos lucru care poate exista pentru procesul politic”, continuă acesta.

„- Operațiunea militară specială decurge conform planului iar scopurile și obiectivele sale vor fi atinse”, intervine Skabeeva.

It’s taken them a while, but the pundits on Russian state TV are starting to question the objectives of the invasion of Ukraine

Dmitry Abzalov says that it would nice to know what they actually are „for a change” pic.twitter.com/CxV5a6zMs6

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 14, 2022