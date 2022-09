VIDEO. Patriarhul Kiril îi compară pe miliatrii ruși cu Isus Hristos și le promite că vor fi iertați de „toate păcatele”

Patriarhul Kirill al Rusiei le promite soldaților ruși ce mor în Ucraina că vor fi iertați de toate păcatele într-un nou mesaj video controversat în care pare că îi compară pe militarii Rusiei cu Iisus Hristos, transmite Hotnews.

„Biserica recunoaște că dacă cineva, mișcat de simțământul datoriei și de nevoia de a-și îndeplini jurământul, rămâne credincios chemării sale și îndeplinește ce îi cere datoria și dacă moare în timp ce își îndeplinește acea datorie, atunci el, fără nicio îndoială, comite un act echivalent sacrificiului”, afirmă el.

„El se sacrifică pe sine pentru alții și, prin urmare, credem că acest sacrificiu îi spală toate păcatele pe care el le-a comis”, afirmă Kirill, patriarhul Moscovei și al întregii Rusii.

What is the Russian Orthodox Church making of Putin’s mobilisation?

Patriarch Kirill said in his sermon today that soldiers dying in Ukraine would have all their sins washed away pic.twitter.com/PBBD7FxlfO

