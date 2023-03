VIDEO. Președintele Consiliului European: „UE este solidară totalmente cu oamenii din R. Moldova în această perioadă complicată. Nu sunteți singuri”

Președintele Consiliului European (CE), Charles Michel, este în vizită la Chișinău. Oficialul a fost întâmpinat la Președinție de șefa statului Maia Sandu.

Astfel, în cadrul declarațiilor făcute de cei doi oficiali, președintele Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și actuala guvernare își propune să deschidă cât mai curând posibil negocierile pentru aderare, potrivit Jurnal.md.

„În acest scop implementăm recomandările europene și transpunem legislația europeană într-un ritm accelerat. Suntem conștienți că este un proces complex dar ne asumăm repsonsabilitatea de a ne atinge standardele necesare pentru aderarea la UE. Lucrăm pentru un sistem judiciar integru, responsabil și transparent, astfel încât cetățenii să aibă parte de un tratament corect în fața legii. Lucrăm împotriva corupției și înlăturăm treptat influența oligarhilor în economie, politică, media și justiție. Vrem să asigurăm un mediu sigur și prosper pentru cetățenii noștri”, a declarat Maia Sandu.

De asemenea, șefa statului a mai adăugat că eforturile autorităților vizează de asemenea reforma Administrației Publice pentru a oferi servicii de calitate cetățenilor și pentru a îmbunătăți mediul de afaceri.

„Avem mult de lucru cu toate acestea RM a înregistrat progrese semnificative și rămâne dedicată atingerii obiectivelor de asigurare a păcii și securității cetățenilor și de aderare la UE”, a spus Maia Sandu.

În cadrul discuției cu Charles Michel a fost discutat și subiectul Summitului comunității politice europene pe care Republica Moldova îl va găzdui la 1 iunie, curent.

„Acest summit reprezintă o ocazie deosebită atât pentru Moldova, cât și pentru Europa. Cu entuziasm așteptăm să întâmpinăm cei 50 de șefi de state și guverne, precum și oficiali ai UE în țara noastră. Ne propunem ca summitul să se axeze pe probleme legate de pace și securitate, reziliență economică, precum și interconexiunile în Europa pentru un continent mai bine conectat și mai stabil. Pentru Moldova organizarea Summitului comunității politice europene este o dovadă a angajamentului nostru ferm față de familia europeană dar și un puternic sprijin diplomatic de care ne bucurăm într-un moment dificil”, a spus ea.

Președintele Consiliului European, Charles Michel a menționat că este o plăcere revenirea sa la Chișinău și că astăzi R. Moldova are calitatea de stat candidat pentru aderare la UE, iar Summitul este o oprotunitate istorică pentru statul nostru și pentru popor, și trebuie să beneficiem de organizarea acestuia.

Totodată, oficialul a accentuat că Rusia continuă să atace oamenii liberi din Ucraina și Republica Moldova este expusă unui impact foarte mare a acestui război. Or, Rusia continuă să încerce să destabilizeze situația din R. Moldova prin atacuri cibernetice, proteste înscenate și alte acțiuni distructive.

„Până acum ați răspuns ferm și acțiunile Rusiei au fost stopate. Noi avem încredere deplină în capacitatea Guvernului de a face față acestor amenințări. UE este solidară totalmente cu oamenii din RM în această perioadă complicată. Nu sunteți singuri, noi am mobilizat peste un miliard de euro în ultimul an pentru a sigura reziliența și pentru stabilitatea RM. La ultima ședință pe care am avut-o, cele 27 de state membre au decis să-și exprime încă o dată solidaritatea cu RM și a solicitat Comisiei Europene să prezinte un pachet de sprijin pentru țara Dvs. până la vară. La fel vrem să vă multumim pentur solidaritatea Dvs, RM a găzduit un număr mare de refugiați din Ucraina și ați ajutat Ucraina să mențină legătura cu restul lumii și Uniunea Europeană. Este o susținere puternică. Aș vrea să felicit Guvernul pentru reformele întreprinse care sunt vitale și care consolidează totodată reziliența RM”, a declarat Charles Michel.

Menționăm că ultima oară președintele Consiliului European (CE) a fost la Chișinău la 4 mai 2022, înainte ca Republica Moldova să obțină statutul de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană.

