VIDEO. Președintele Turciei cere Parlamentului turc să ratifice aderarea la NATO a Finlandei

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a dat vineri, 17 martie, undă verde aderării Finlandei la NATO, supunând votului Parlamentului turc ratificarea cererii de aderare la Alianţa Nord-Atlantică a Helsinki, relatează AFP.

”Am decis să începem procesul de aderare al Finlandei la NATO în Parlamentul nostru”, a mai anunţat în urma unei reuniuni, la Ankara, cu preşedintele Finlandei, Sauli Niinistö.

