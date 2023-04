VIDEO. Primele imagini pe front cu blindatele americane Stryker trimise în Ucraina

Ucraina a primit în dotare de la SUA transportoarele blindate Stryker în luna martie, dar deja blindatele de luptă au fost trimise spre front, iar primele imagini cu aceste vehicule au apărut acum pe rețelele sociale.

Încă din 20 ianuarie, SUA au anunțat că vor dota Ucraina „cu două brigăzi blindate” și a decis să trimită peste 100 de blindate șenilate Bradley, preucm și 90 de tran sportoare blindate 8×8 Stryker, scrie Hotnews.

Pe 28 martie, odată cu prezentarea oficială a tancurilor de luptă Challenger 2 primite de la Marea Britanie, ministrul Apărării de la Kiev Oleksii Reznikov spunea că armata sa a preluat și a preluat vehiculele blindate Stryker.

Acum, la puțin peste o săptămână de la acel moment au apărut și primele imagini cu blindatele Stryker în acțiune, în misiune undeva în apropierea frontului.

În imagini sunt filmate două astfel de vehicule, primule un model M1132 și e dotat cu o rolă anti-mină, un dispozitiv montat în fața vehiculului menit să activeze eventualele mine plasate de inamic la sol.

Al doilea vehicul este într-o configurație mai clasică, M1126. Ambele au însă turela de luptă cu un aruncător de grenade de 40mm acoperită, semn că nu sunt într-o zonă unde pot angaja inamicul în luptă la orice moment.

#Ukraine: One of the first videos of US-donated Strykers already in Ukrainian hands- we see both a M1132 engineer squad vehicle with a light weight mine roller (LWMR) and a M1126 infantry carrier vehicle.

In total the US provided 90 Stryker AFVs- including 20 with mine rollers. pic.twitter.com/CMhU9auElx

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 6, 2023