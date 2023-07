VIDEO. Rusia continuă să atace porturile din Ucraina: Zeci de răniți la Mikolaiv și Odesa. Moscova avertizează că va viza şi nave pe mare

Loviturile ruseşti asupra zonelor portuare ucrainene au continuat joi, după ce Moscova a avertizat în ajun că navele care se îndreaptă spre porturile ucrainene din Marea Neagră ar putea fi considerate ţinte militare, relatează Hotnews.

Pe măsură ce au crescut îngrijorările legate de retragerea Rusiei din acordul care a protejat transporturile de cereale ucrainene, autorităţile din regiunile Mikolaiv şi Odesa au anunţat joi că sunt cel puţin 20 de persoane rănite în urma unor noi lovituri ale Moscovei care au avut loc în cursul nopţii.

În primele ore ale zilei de joi, cel puţin 18 persoane au fost rănite într-un atac asupra oraşului portuar Mikolaiv, a declarat guvernatorul regional, în timp ce un oficial din Odesa a declarat că două persoane au fost spitalizate după ce o nouă lovitură a provocat un incendiu.

Dintre cele 18 persoane rănite la Mikolaiv, nouă au fost duse la spital, inclusiv cinci copii, a precizat guvernatorul Vitali Kim. Centrul oraşului a fost lovit în atac, o clădire rezidenţială cu trei etaje şi un garaj fiind incendiate, a precizat guvernatorul. El a spus că este posibil să existe şi morţi.

For the third day in a row, Russian strikes hit the Ukrainian city of Odesa.

At least one impact in the area of the port tonight. pic.twitter.com/pu46VEVE2J

— Status-6 (@Archer83Able) July 19, 2023