VIDEO. Rușii au capturat un blindat CV90 suedez, descris de armata ucraineană drept unul dintre cele mai moderne din lume

Televiziunile rusești au difuzat imagini cu un blindat CV90 capturat, modelul fiind primit de Ucraina din partea Suediei și descris de armata ucraineană drept „unul dintre cele mai moderne” vehicule de luptă a infanteriei din lume, transmite Hotnews.

Agenția RIA Novosti afirmă că blindatul suedez a fost capturat sâmbătă în timpul luptelor din apropierea Kremina, un oraș din regiunea Lugansk. Presa de stat rusă scrie că vehiculul blindat a fost lovit cu un lansator antitanc, impactul ucigând comandantul blindatului și făcând restul echipajului să fugă.

RIA Novosti a Russian State Media Outlet has released Footage showing the Swedish CV9040C IFV equipped with a 40mm Bofers Autocannon and the "Barracuda" Camouflage Kit which was reported to have been Captured yesterday by Russian Force near Kreminna

Anterior difuzării reportajului RIA Novosti, pe rețelele de socializare rusești au apărut mai multe fotografii cu soldați ruși care s-au fotografiat cu vehiculul capturat.

Images have been released showing what appears a Swedish CV9040C IFV equipped with a 40mm Bofers Autocannon and the "Barracuda" Camouflage Kit having been Captured by Russian Forces near the City of Kreminna; this is the 1st Visually Confirmed Loss of a CV9040C during the War.

