VIDEO/ Spînu îndeamnă cetățenii să economisească resursele energetice: Să reducem iarna temperatura la 19 grade în case

Viceprim-ministrul Andrei Spînu a publicat pe o rețea de socializare un spot video care face parte din campania națională pentru consumul responsabil de energie (electrică, termică și combustibil).

Asfel, în acest sens, ministrul a subliniat că în această iarnă ”trebuie să facem tot posibilul să economisim”. Acesta a îndemnat cetățenii să reducă temperatura la 19 grade iarna, transmite Vocea Basarabiei.

„Prieteni, încă în luna iunie am anunțat despre campania națională pentru consumul responsabil de energie (electrică, termică și combustibil). Acum, devine din ce în ce mai clar că în această iarnă trebuie să facem tot posibilul să economisim.

Acest lucru îl fac toate țările europene, mult mai bogate ca țara noastră (Germania, Ungaria, Italia, Polonia etc.). Sunt lucruri simple care putem să le facem fiecare: să reducem temperatura la 19 grade sau să stingem lumina când ieșim din cameră.

Împreună cu Eugen Boico și COR Creative Industries Association in Moldova am lansat această campanie și va continua și lunile următoare să comunicăm și să ne pregătim, toată țara, de perioada care vine. Vă mulțumesc pentru că sunteți împreună cu noi”, a scris Spînu.

Menționăm că anterior prim-ministra Natalia Gavrilița a declarat că „ne așteaptă o iarnă grea cu multe încercări pentru care Guvernul este pregătit”.

„Lumea de azi este foarte diferită de lumea de la momentul când am preluat guvernarea. Mulți oameni o duc foarte greu la noi în țară, iar noi avem pârghii limitate din simplu motiv că multiplele crize cu care luptăm sunt de natură globală și afectează până și cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, inclusiv țări cu mult mai bogate decât R. Moldova.

Nu suntem rupți de realitate, am efectuate vizite în teritoriu. Știm că prin măsurile pe care le-am dispus nu am putut lua cu totul povara facturilor mai mari sau a prețurilor crescute pentru bunuri de primă necesitate de pe umerii celor mai vulnerabil. Da, ne așteaptă o iarnă grea cu multe încercări pentru care ne pregătim de pe acum”, a declarat Gavrilița la începutul lunii august, când a prezentat raportul Guvernului la un an de activitate.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!