VIDEO/ „Totul este grozav aici”. Clipuri cu deținuți ruși eliberați să lupte în Ucraina care își cheamă colegii de celulă la război

Canalul ucrainean Sirena, dar și canale de Telegram pro-Kremlin au difuzat mai multe videoclipuri cu deținuți ruși care luptă în Ucraina. Aceștia spun că viața pe front este mai bună decât în ​​coloniile penitenciare și că vor să recruteze mai mulți camarazi, relatează Blick. Autenticitatea filmărilor nu a putut fi verificată în mod independent.

Videoclipurile ar face parte dintr-o campanie lansată de echipa lui Evgheni Prigojin, cel despre care se spune că este liderul grupării paramilitare Wagner cu legături strânse cu regimul de la Moscova. Despre Prigojin s-a scris că a călătorit în persoană prin penitenciarele din Rusia, oferindu-le deținuților libertate și bani în schimbul participării la războiul declanșat în Ucraina.

În filmulețe, deținuții ruși își cheamă „frații” din lagărele de prizonieri să li se alăture și să meargă la război. Ei își asigură foștii colegi de celulă că sunt bine pe front: „Avem suficiente provizii și arme. Alăturați-vă nouă, este o modalitate grozavă de a vă îmbunătăți viața”, spune un soldat.

„Nu am regretat nicio clipă că am venit aici”

Pentru mulți, războiul pare să fie și o schimbare binevenită față de viața în închisoare, unde fiecare zi este aceeași și condițiile sunt groaznice.

„Nu am regretat nicio clipă că am venit aici”, dezvăluie un tânăr. Până și răniții au o dispoziție bună. Un grup a fost sub foc și, prin urmare, acum trebuie să se recupereze. „Au fost o mulțime de naziști”, a spus liderul grupului, care poartă o șapcă de baseball care are desenat „Z”, simbolul „operațiunii speciale” a lui Putin. „Dar i-am respins!”, se laudă el.

„Din păcate, după cum puteți vedea, ne-au atins puțin și pe noi. Dar suntem bine. În curând vom lupta din nou”, încheie el discursul.

Un altul completează: „Vom continua să avansăm spre Kiev”.

De asemenea, aceștia subliniază că mass-media răspândește informații false.

„Nu asculta toate prostiile care ți se spun. Alătură-te rândurilor noastre!” strigă un bărbat în uniformă militară. Un alt recrut face semnul victorie și zâmbește larg: „De fapt, totul este grozav aici”.

„Tot ce ni s-a promis este adevărat”

Un tânăr soldat aflat în tranșee afirmă, cu voce tremurândă: „Tot ce ni s-a promis este adevărat”. Apoi adaugă încet: „Voi fi acasă în patru luni!”. Pe fundal se aud mai multe explozii.

Gruparea Wagner a oferit prizonierilor aflați în închisori din Sankt Petersburg și Nijni Novgorod salarii mari și o potențială amnistie pentru șase luni de serviciu, a scris, încă din iunie, site-ul de investigații iStories.

Potrivit portalului rusesc independent Media Zona, pentru participarea la război, nu s-au promis doar bani, ci și grațierea, eliminarea cazierului, iar pentru cei care nu au cetățenie rusă, un pașaport.

Celor care au fost de acord cu înțelegerea li s-au oferit 100.000 de ruble pe lună (n.r. – circa 1.620 de euro), iar în cazul unui deces, 5 milioane de ruble pentru familie (n.r. – 80.000 de euro).



