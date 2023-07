VIDEO. Ucraina a început să folosească muniţie cu dispersie în contraofensivă, susțin oficiali americani

Militarii ucraineni au început să folosească muniţie cu dispersie în cadrul contraofensivei împotriva Rusiei, anunţă doi oficiali americani şi o persoană la curent cu dosarul, care confirmă dezvăluiri în acest sens ale cotidianului american The Washington Post (WP), relatează News.ro.

Statele Unite aşteaptă în continuare să primească informaţii actualizate de la armata ucraineană despre cât de efieicient este acest armamernt cu submuniţie – controversat – pe câmpul de luptă, potrivit unuia dintre oficiali.

Ukraine’s 14th motorized brigade fired artillery shells from a US-made M109 self-propelled howitzer at Russian military positions near Kupiansk. The unit would soon be using cluster weapons, according to a Ukrainian soldier interviewed by @Reuters https://t.co/rjQDHlhtNi pic.twitter.com/m0mE5et0s0

Cotidianul american The Washington Post (WP) a dezvăluit că Ucraina foloseşte în lupte muniţie cu dispersie.

Ukrainian telegram channel “Resident”: “A video has appeared in telegrams where the Armed Forces of Ukraine use cluster munitions, and Ukrainian telegrams rejoice at this event. All these actions only provoke the enemy to start using their arsenal against the Armed Forces of… pic.twitter.com/yr0DDcGUAb

