VIDEO. Vameșă filmată în timp ce se chinuia să înghită 300 de dolari: Primele concluzii care încearcă să explice bizarul gest

O vameșă de la aeroportul din Manila a fost surprinsă în imagini în timp ce înghițea ceea ce par a fi trei bancnote de 100 de dolari. Se presupune că aceste bancnote au fost furate în timpul unui control al bagajelor. Cazul este acum sub investigația Oficiului local pentru Securitatea Transporturilor, anunță The Inquirer.

Incidentul s-a petrecut în data de 8 septembrie pe Terminalul 1 al Aeroportului Internațional Ninoy Aquino din Manila. Oficiul pentru Securitatea Transporturilor a transmis că un pasager a raportat furtul de 300 de dolari din geanta de mână, după controlul de la frontieră, iar presupusa infracțiune este investigată.

Femeia suspectată a fost suspendată din funcția de ofițer pe întreaga perioadă a cercetărilor, după ce o filmare a unei camere cu circuit închis o arată pe înghițind presupusele bancnote de 100 de dolari. Apoi, își acoperă gura cu o batistă, înainte să bea apă dintr-o sticlă dată de un coleg.

