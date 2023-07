Zelenski: „Nu credem că Rusia va ezita să revină cu o agresiune nici după ce îi vom fi alungat pe invadatori de pe întreg teritoriul nostru”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că ţara sa sărbătoreşte Ziua statalităţii pentru a doua oară în condiţiile unui război pe scară largă declanşat de Rusia, dar că „toţi ne dorim ca anul viitor să sărbătorim această zi într-o capitală liberă, dar în condiţiile victoriei”, transmite Hotnews.

„Nu credem că Rusia va ezita să revină cu o agresiune nici după ce îi vom fi alungat pe invadatori de pe întreg teritoriul nostru.Dar victoria Ucrainei poate şi trebuie să fie de aşa natură încât orice încercare de revenire a inamicului să nu depăşească fantezia bolnavă a acelor nebuni care nutresc astfel de planuri”, a afirmat preşedintele ucrainean.

„Statalitatea noastră este răspunsul nostru la nevoia Ucrainei de securitate şi pace. Statalitatea este greu de apărat, dar e şi mai greu de recuperat dacă este pierdută. Nu este niciodată doar un dat. Este rezultatul eforturilor poporului de a servi şi munci pentru Ucraina”, a mai adăugat Zelenski.

Cu această ocazie, preşedintele ucrainean a decorat mai mulţi militari ucraineni pentru eroismul lor pe câmpul de luptă, în plină contraofensivă ucraineană în est şi sud.

Ziua statalităţii a fost instituită de preşedintele Volodimir Zelenski în 2022 şi este sărbătorită la 28 iulie când ucrainenii marchează Ziua creştinării Rusiei Kievene, care coincide cu Ziua celebrării cneazului Vladimir cel Mare. Acesta a adoptat oficial creştinismul la 28 iulie în anul 988.

Conform autorităţilor ucrainene, sărbătoarea de pe 28 iulie are rolul să amintească faptul că ”statalitatea ucraineană are o tradiţie de peste o mie de ani şi îşi are rădăcinile în statul medieval al cărui centru a fost Kievul”.

