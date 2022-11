FOTO. Iranul a trimis noi echipamente militare armatei Rusiei

Noi fotografii distribuite pe rețelele de socializare arată că Iranul a trimis armatei Moscovei și echipamente militare de bază, nu doar drone kamikaze.

Imaginile arată că unele trupe rusești au fost echipate cu veste antiglonț NIJ IV și căști NIJ II, ambele fabricate de compania de armament iraniană Milad Industrial.

Besides Iranian loitering munitions, #Russia apparently also purchased Iranian body armour- this kit was received by some mobilized troops.

We can observe a Rouin-3 ballistic vest with NIJ IV ceramic plates and a NIJ II helmet, both manufactured by 🇮🇷 Milad Industrial. pic.twitter.com/jYVRZ9reaX

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 15, 2022