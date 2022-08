FOTO/ Rusia le-a prezentat aliaților săi o dronă Bayraktar TB2 falsă. Rușii afirmă că a fost „capturată” de la ucraineni

Rusia a prezentat o dronă Bayraktar TB2 falsă la forumul său militar „Armata 2022” la care și-a invitat aliații, afirmând că aceasta a fost capturată de la ucraineni, transmite Hotnews.

Ulterior, imaginile au fost sesizate de analistul militar Oryx, acesta notând greșelile făcute în realizarea falsului: drona a fost vopsită în culoarea greșită, seria și marcajele sunt plasate greșit și „Bayraktar”-ul rusesc are muniții false. Presa rusă a scris că drona a fost capturată de separatiștii din așa-zisa Republică Populară Lugansk.

The ‘Ukrainian’ Bayraktar TB2 shown at Russia’s Army 2022’s trophy exhibit:

– Has been painted it in the wrong colour.

– Has its serial number and roundel placed wrongly.

– Has fake MAM-L and MAM-C munitions.

They couldn’t even properly fake this.pic.twitter.com/4Is68gY5be pic.twitter.com/ESJ2dwZ6dL

— Oryx (@oryxspioenkop) August 16, 2022