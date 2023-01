Mic dejun de iarnă

Pentru a ne feri de răceli şi pentru a suporta mai uşor temperaturile reci avem nevoie de un mic dejun consistent. Lactatele, ouăle, cerealele, ceaiurile calde nu trebuie să lipsească de pe masa de dimineaţă.

Medicii ne recomandă ca în dimineţile reci să nu ieşim din casă cu stomacul gol. Explicaţia este simplă: glicemia scade în timpul nopţii. Dacă nu mâncăm dimineaţa, aceasta nu îşi revine la limitele normale. Or, nivelul redus al glicemiei atrage după sine slăbirea imunităţii şi receptivitatea mai mare la îmbolnăviri. De aceea, prima masă a zilei este şi cea mai importantă. Iar în anotimpul rece micul dejun trebuie să fie mai consistent, fiindcă organismul are nevoie de un plus de energie pentru a se adapta la frig. Potrivit nutriţioniştilor, gustarea de dimineaţă trebuie să acopere 25%-30% din aportul zilnic de calorii. Asta poate să însemne un produs lactat, două felii de pâine, un ou, un fruct proaspăt şi o băutură caldă.

Mai multe proteine şi grăsimi

Cerealele integrale, pâinea, biscuiţii – alimente bogate în glucide cu asimilare lentă – ne furnizează energia de care avem nevoie dimineaţa. Pâinea prăjită este cea mai bună alegere, pentru că prin prăjire amidonul devine mai uşor de digerat. Iar pentru a nu suferi de frig trebuie să mâncăm mai multe grăsimi: unt, smântână, iaurt, brânzeturi, carne.

Grăsimile sunt principalele surse de calorii (9 calorii/gram) şi cele care eliberează cea mai mare cantitate de căldură. În anotimpul rece, ponderea grăsimilor în dietă poate ajunge la 30%.

Atenţie! Dacă suntem sedentari şi consumăm multe grăsimi, suntem în pericol de a ne îngrăşa. Proteinele, în schimb, nu furnizează aşa de multe calorii, însă ne ajută să ne menţinem masa musculară care generează căldura necesară în efortul de adaptare la frig. Iarna putem mânca un ou pe zi, ştiut fiind că proteinele din albuş sunt asimilate în totalitate. Alte surse de proteine valoroase sunt lactatele.

Vitamine şi minerale

Fructele proaspete sunt cele mai bune surse de vitamine şi minerale care întăresc imunitatea. Vitamina C din citrice – portocale, mandarine, grepfrut, kiwi – are un rol esenţial în producerea de anticorpi, în prevenirea şi reducerea simptomelor virozelor respiratorii. Aceleaşi proprietăţi au de asemenea potasiul şi magneziul din mere, pere, gutui, banane.

Băuturile calde sunt mai mult decât binevenite în dimineţile friguroase. Acestea nu doar ne ajută să ne hidratăm după orele de somn, dar ne şi încălzesc. De la prima înghiţitură de ceai, ciocolată sau cafea caldă simţim imediat o senzaţie de bună dispoziţie. Ceaiul trebuie îndulcit cu miere, pentru că aceasta are proprietatea de a stimula imunitatea.

Timpul

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!