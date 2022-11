VIDEO. Ce se întâmplă când recruții ruși își cer banii promiși înainte să fie înrolați în armată: „Nu vi s-a promis așa ceva”

O înregistrare video distribuită de recruții ruși pe rețelele de socializare arată explicațiile pe care le primesc când își cer banii promiși înainte să fie înrolați în forțele armate ca parte a procesului de mobilizare decretat de președintele rus, scrie Hotnews.

„Nimeni nu ne fugărea. Eu am bătut tot drumul de la Moscova la orașul meu natal pentru a fi mobilizat cu prietenii mei fiindcă ”patria-mamă” și fiindcă președintele a făcut un apel către toată lumea!”, susține unul dintre recruți.

„Am venit la biroul de înrolare și comisarul militar mi-a explicat că de îndată ce ajungem aici, în decurs de 2-3 zile, vom primi o tranșă unică de 300.000 [de ruble]!”, își continuă acesta relatarea.

Ulterior, recrutul este întrerupt de un ofițer de înrolare care spune că nu i s-a promis niciodată așa ceva. „Ba da, ba da!”, strigă însă și alți recruți.

„Liniște, așteptați!” cere femeia. „În ceea ce privește cele 300.000 [de ruble], deputații Partidului Comunist au depus un proiect în Duma de Stat, ea a trecut de o singură lectură și a fost înlăturată de pe agendă”, explică ea.

„Păi atunci ar trebui să renunțe la carnetul de partid și să meargă [pe front] în locul nostru!” strigă un alt recrut.

Russian mobiks are demanding the „promised” one-off payment of 300,00 roubles, which the military rep says was never actually promised to them 😂 They yell that the deputies should go fight themselves in this case. pic.twitter.com/df96pfvUfM

— Dmitri (@wartranslated) November 2, 2022