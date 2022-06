VIDEO/ Cum arată orașul port asediat Mariupol în prezent: „În Rusia, ei numesc acest lucru «ajutor pentru locuitorii din Donbas»”

Clădiri distruse, grămezi de ruine și foarte puțini oameni pe străzi. Orașul port Mariupol, din sud-estul Ucrainei, aflat acum sub controlul rușilor, după ce timp de trei luni a fost supus unor bombardamente neîncetate, arată în prezent ca un oraș-fantomă, potrivit unei înregistrări video publicate vineri, 3 mai, de către portalul Nexta TV.

This is what the center of #Mariupol looks like now. In #Russia, they call it „help to the residents of #Donbass,” and the people who did it „heroes”.

📹 Telegram Dmitry Kazansky pic.twitter.com/J2lQzpYx96

— NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2022