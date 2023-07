Generalul Budanov invocă încă o „operațiune de succes” în Crimeea: „Inamicul ascunde amploarea pagubelor”

Ucraina a salutat miercuri, 19 iulie, o „operaţiune reuşită”, după ce peste 2.000 de civili care locuiau în localităţile învecinate cu un teren militar de antrenament din districtul Kirov, din Crimeea, au fost evacuaţi din cauza unui incendiu izbucnit în dimineața zilei, relatează Hotnews.ro.

„O operaţiune de succes a fost efectuată în Crimeea ocupată. Inamicul ascunde amploarea pagubelor şi numărul victimelor”, a declarat şeful serviciilor secrete militare ucrainene Kirilo Budanov pe canalul său de Telegram.

Acesta şi-a însoţit mesajul cu un scurt filmuleţ care arată o instalaţie în flăcări.

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineaţa pe un teren militar din estul peninsulei Crimeea, a declarat guvernatorul local rus, determinând autorităţile să ordone evacuarea a peste 2.000 de civili.

⚡️The so-called head of occupied #Crimea, Sergey Aksyonov, said that an ammunition depot in the Kirovske district was on fire overnight and announced an evacuation of the residents of four settlements in the depot’s vicinity. pic.twitter.com/rr6b8RNbZo

— KyivPost (@KyivPost) July 19, 2023