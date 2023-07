VIDEO. Liderul de la Kiev a mers pe Insula Şerpilor pentru a marca cele 500 de zile ale războiului cu Rusia

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a vizitat Insula Şerpilor din Marea Neagră, unde Kievul a obţinut o victorie prestigioasă la începutul războiului cu Rusia, care a ajuns sâmbătă în cea de-a 500-a zi, potrivit News.ro.

”Astăzi, ne aflăm pe Insula Şerpilor, care nu va fi niciodată cucerită de ocupanţi, la fel ca restul Ucrainei, pentru că suntem ţara celor curajoşi”, a declarat şeful statului într-o înregistrare video nedatată, publicată pe pagina sa de Twitter.

500 days of the full-scale war.

Snake Island. The free island of free Ukraine.

I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.

Glory to… pic.twitter.com/RODccfWkWm

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023