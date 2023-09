VIDEO. Nagorno-Karabah: Dispută verbală la ONU între Armenia și Azerbaidjan

Armenia şi Azerbaidjanul s-au angajat într-o dispută verbală în faţa Consiliului de Securitate al ONU, joi, 21 septembrie, legată de regiunea Karabah, în timp ce mai multe ţări membre, printre care Franţa, au cerut autorităţilor de la Baku ”garanţii tangibile” după ofensiva sa fulger, scrie AFP și Agerpres.

Invitaţi să se adreseze Consiliului, reunit de urgenţă la solicitarea Parisului, miniştrii de externe armean, Ararat Mirzoian, şi azer, Djeyhun Bairamov, s-au acuzat reciproc că sunt responsabili pentru deteriorarea situaţiei din această regiune disputată în Caucazul de Sud.

Full statement by the Foreign Minister of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun at today’s meeting of the @UN Security Council @un_council. An excellent, clear, well-reasoned statement full of solid evidence and facts.

Thank you, Mr Minister. pic.twitter.com/mqmPKCRvi1

— Farah 🤍 (@FarahG777) September 21, 2023