VIDEO. Trupele de „elită” pregătite de ruși pentru frontul din Ucraina: Bărbați trecuți de prima tinerețe și cu probleme de greutate

O înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare de un guvernator rus arată o parte a trupelor „de elită” pe care Rusia se pregătește să le trimită în războiul împotriva Ucrainei: soldați trecuți de prima tinerețe și unii aflați într-o condiție fizică nu tocmai aptă pentru front, transmite Hotnews.

O înregistrarea pusă pe o coloană sonoră antrenantă și distribuită de Roman Starovoit, guvernatorul regiunii Kursk din sud-vestul Rusiei, a surprins la antrenamente unii recruți grizonați complet, alții ușor supraponderali și unii de o înălțime ce pare să îi indice ca potriviți pentru rolul de tanchiști.

Judging by this new video from Kursk governor Roman Starovoit, Ramzan Kadyrov’s TikTok warriors are set to face some stiff competition in Ukrainehttps://t.co/tHMDLATCE0 pic.twitter.com/wyqGw6LQoN

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 23, 2022