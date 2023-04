VIDEO. Ucraineanul căruia Rusia îi impută un asasinat politic. FSB a publicat imagini prin care admite că i-a pierdut urma

Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a publicat imagini cu un cetățean ucrainean căruia îi impută un asasinat.

Potrivit FSB, ucraineanul Iuri Denisov ar fi coordonat acțiunea care a dus la uciderea unui important susținător al regimului de Kremlin.

Este vorba despre explozia din centrul orașului Sankt Petersburg care a dus la moartea pseudojurnalistului Vladen Tatarski, un propagandist de top al Moscovei, susținător acerb al invaziei în Ucraina, care le-a promis tuturor ucrainenilor moartea.

Potrivit informațiilor diseminate de FSB, ”organizatorii exploziei de la Sankt Petersburg, care l-a ucis pe Vladlen Tatarski, au fost „serviciile speciale ucrainene și agenții lor”, inclusiv „opozanții ruși care se ascundeau în străinătate””.

Serviciul secret al Rusiei susține că bomba a fost predată Dariei Trepova (n.r. – femeia care i-a înmânat ziaristului un premiu în care se afla explozivul) de cetățeanul ucrainean Iuri Denisov, care ar fi intrat în Rusia în luna februarie, pornind de la Kiev pe la granițele Letoniei.

Pe 3 aprilie, a părăsit Rusia în tranzit prin Armenia către Turcia, a comunicat FSB, care a prezentat și o filmare cu fotografia lui Denisov și permisul de conducere al acestuia, precum și un video în care se presupune că Denisov părăsește teritoriul Rusiei.

The organizers of the explosion in St. Petersburg, which killed propagandist Vladlen #Tatarsky, were “#Ukrainian special services and their agents,” including “#Russian oppositionists hiding abroad,” the FSB claims.

Allegedly, the bomb was handed over to Daria #Trepova by… pic.twitter.com/UY3j710Hi8

— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2023