Prima reacție a Moscovei după prăbușirea podului Antonovskyi. „Nu a rămas nici macăr armament militar”

Ministerul Apărării de la Moscova a oferit prima reacție oficială a Rusiei după prăbușirea unor segmente extinse ale podului Antonovskyi de peste Nipru, declarând că toate trupele și echipamentele rusești au fost evacuate din teritoriul abandonat în Herson.

„Pe direcția Herson astăzi, la ora 05:00, ora Moscovei, a fost finalizat transferul unităților de trupe rusești pe malul stâng al râului Nipru”, a declarat în briefingul său zilnic general-locotenentul Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al ministerului rus al Apărării, citat de TASS.

„Pe malul drept nu a mai rămas nici măcar o singură piesă de echipament și armament militar. Pierderile de personal, arme, echipamente militare și resurse materiale ale grupului de trupe rusești nu sunt permise”, a adăugat acesta, subliniind că toți militarii ruși au trecut pe malul stâng al Niprului.

„Civilii care doreau să părăsească partea de pe malul drept al regiunii Herson au fost asistați la evacuare. Formațiile și unitățile militare ale forțelor armate ruse au ocupat linii și poziții defensive pregătite dinainte din punct de vedere ingineresc”, a mai declarat acesta.

Fotografiile și înregistrările video apărute cu podul Antonovskiy distrus par să sugereze că acesta a fost aruncat în aer de geniștii ruși în contextul retragerii ordonate de ministerul rus al Apărării miercuri.

O secțiune întinsă din partea de nord a podului s-a prăbușit complet, situație pentru care cea mai plauzibilă explicație ar fi aruncarea sa în aer cu încărcături explozive plasate de geniști, transmite Hotnews.

De asemenea, ele au apărut cu aproximativ o oră înainte de briefingul zilnic al lui Konașenkov, ceea ce ar putea însemna că rușii l-au aruncat în aer deliberat înainte de acest moment.

În pofida declarațiilor făcute de purtătorul de cuvânt al ministerului rus al Apărării, în ultimele două zile pe rețelele de socializare au apărut mai multe înregistrări video care arată echipamente lăsate în urmă de militarii ruși în graba evacuării.

Loads of destroyed Russian equipment left behind. Appears to be Dudchany crossing and surrounding area. pic.twitter.com/I7lVzyUAMX

— Dmitri (@wartranslated) November 9, 2022