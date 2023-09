VIDEO. Imagini rare cu eliberarea satului Andriivka, filmate cu o cameră GoPro: Așezarea este pur și simplu devastată

Soldații Brigăzii a 3-a Separată de Asalt au postat, sâmbătă, noi imagini ale operațiunii de eliberare a satului Andriivka, o piatră de temelie pe drumul spre Bahmut, Donețk, în aceeași zi în care Rusia a negat afirmațiile Kievului conform cărora satul devastat a fost recuperat, scrie Hotnews.

„Inamicul trăgea cu mortiere, iar exploziile bombelor de artilerie erau din ce în ce mai aproape. Trupele de asalt au continuat să vâneze inamicul în mijlocul câmpului de luptă – într-un sat plin de ruși.”

⚡️How the settlement of Andriivka was liberated: footage from GoPro of the 🇺🇦Ukrainian military from 3 separate assault brigades pic.twitter.com/dVrgmOOHOl

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 16, 2023