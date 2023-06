Șoferița troleibuzului care a lovit mortal o copilă pe trecerea de pietoni la Ciocana rămâne în arest la domiciliu

Șoferița de troleibuz care a lovit mortal o copilă pe o trecere de pietoni în sectorul Ciocana al Capitalei rămâne în arest la domiciliu. Aceasta a acceptat să achite un milion de lei drept prejudiciu moral familiei fetei. De asemenea, apropiații victimei au cerut achitarea unui prejudiciu moral și de către Regia Transport Electric și compania de asigurări, transmite Jurnal.md.

„Noi am continuat cu întrebările față de inculpată. Ea recunoaște răspunderea sa în limita unui milion de lei, drept prejudiciu moral. De aceea, noi am am urmat cu întrebări față de Regia Transport Electric și față de compania de asigurări. Nici unul, nici altul, nu vor să achite vreun prejudiciu moral”, a declarat avocata Doina-Ioana Straisteanu.

Dacă va fi găsită vinovată, șoferița riscă până la patru ani de închisoare cu privarea dreptului de a conduce unități de transport.

Vă amintim că tragicul accident s-a produs la 24 martie, pe strada Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Minora a decedat după ce a fost tamponată de un troleibuz.

De asemenea, menționăm că șoferița de troleibuz care a accidentat mortal fetița de 12 ani, și-a recunoscut vina. În cadrul primei ședințe de judecată, magistrații de la Judecătoria Chișinău, cu sediul la Buiucani, au admis cererea avocatului inculpatei de a examina cauza penală în procedură simplificată.

Acest lucru va permite ca pedeapsa maximă să fie redusă cu o treime, iar procurorul va putea cere până la patru ani și opt luni de închisoare.

La 26 martie, judecătorii au dat curs demersului procurorilor. Astfel, șoferița va fi plasată în arest preventiv pentru 30 de zile în Penitenciarul nr.13, ceea ce înseamnă că va fi izolată până pe 23 aprilie 2023, cu calcularea termenului din ziua în care a fost reținută. Aceasta primise de curând carnetul de conducere ca șofer de troleibuz, susține propurorul.

Șoferița troleibuzului care a tamponat mortal fetița de 12 ani pe nume Anastasia Culai pe bd. Mircea cel Batrîn din Capitală a fost escortată la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, pentru a fi examinat demersul procurorilor privind aplicarea mandatului de arest preventiv pentru 30 de zile, în contextul în care expiră cele 72 de ore.

Iar la 31 martie, șoferița a fost eliberată din penitenciar și transferată în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii, Violina Moraru.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!