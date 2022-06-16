COVID-19 и снижение рисков. 5 уроков, полученных во время пандемии

Одним из главных уроков двух лет пандемии является важность политики снижения риска, которая, как было доказано, уменьшает вероятность развития тяжелой формы заболевания. Специалисты говорят, что это не новый подход, и что мы, сами того не подозревая, обеспечили снижение рисков во многих сферах нашей повседневной жизни. Этот процесс был также обусловлен пандемией, поскольку мы стали больше думать о собственном здоровье и безопасности.

1. Роль вакцин

Вакцинация защищает привитых людей и их окружающих, снижая риск распространения заболевания среди членов семьи, одноклассников, друзей, соседей и других людей в обществе, том числе и тех, кто более уязвим из-за ослабленного иммунитета.

Когда достаточное количество людей в пределах популяции имеют иммунитет к инфекционному заболеванию, маловероятно, что болезнь будет распространяться от человека к человеку. Это явление называется «коллективный иммунитет».

По мнению специалистов, именно этому мы во многом обязаны в спаде пандемии. Данные Министерства здравоохранения показывают, что более 1 миллиона человек в Республике Молдова привиты по полной схеме вакцинации, а после двух лет пандемии количество заболеваний значительно уменьшилось, поэтому все ограничения были сняты.

2. Хорошая гигиена имеет значение

В начале пандемии одним из самых распространенных советов врачей было уделять внимание гигиене и как можно чаще мыть руки. Эти призывы дали желаемый результат по всему миру, но и повлекли за собой интересные явления.

Например, у многих появилась новая привычка – выходя из дома, брать с собой дезинфицирующее средство для рук.

Эффективная гигиена рук является не только ключевой мерой для предупреждения распространения вируса, но и для снижения тяжести инфекционных осложнений, требующих медицинской помощи, а также развития устойчивости к противомикробным препаратам. Так, исследование, проведенное в больницах, показало, что с начала пандемии гигиена рук улучшилась до 60%.

3. Снижение рисков в ходе борьбы с вредными привычками

Появление вируса COVID-19 стало поводом для органов общественного здравоохранения уделить внимание и проблемам, связанным с борьбой с вредными привычками, тем более что пандемия выявила некоторые тревожные тенденции.

В 11 странах, по которым имеются данные, 43% людей сообщили об увеличении частоты употребления алкоголя, по сравнению с четвертью взрослых, которые сократили употребление алкоголя.

Изменения в курении на ранних стадиях пандемии COVID-19 в 2020 году были весьма неоднозначными. 31 исследование, проведенное среди примерно 270 тысяч участников в 24 странах, показало, что доля курящих людей во время пандемии была ниже, чем до нее. 21% курящих людей стали курить меньше, 27% из них стали курить больше, а 4% сообщили о том, что бросили курить. 2% некурящих начали курить во время пандемии.

Известно, что курение вызывает поражение легких и дыхательных путей, наносит ущерб иммунной системе, снижая ее способность бороться с инфекциями, а также наносит серьезный вред сердечно-сосудистой системе.

Поскольку COVID-19 – это заболевание, вызываемое респираторным вирусом, курящие люди в целом подвержены повышенному риску заражения респираторной инфекцией и наличия более серьезных симптомов после заражения.

В связи с этим некоторые страны начали более интенсивно проводить политики по снижению рисков, связанных с курением. Таким образом, курильщикам, которые не могли отказаться от сигарет, было настоятельно рекомендовано минимизировать риски для здоровья, выбирая менее вредные альтернативы, исключающие процесс горения табака. Бездымные продукты, такие как электронные сигареты или устройства для нагревания табака, выделяют на 95% меньше вредных веществ, чем обычные сигареты, и являются инструментом для снижения вреда здоровью в ряде стран мира.

4. Сбалансированное питание и спорт

Активная физическая деятельность положительно отразилась и на формировании более здоровых привычек в питании во время пандемии COVID-19. Согласно исследованию, проведенному среди 1929 участников, увеличение потребления фруктов во время карантина наблюдалось у 25,9% людей. Об увеличенном потреблении овощей сообщили 26,6% участников.

Что касается нездоровых привычек, то 18,8% из всех опрошенных сообщили, что во время COVID-19 стали употреблять больше жареной пищи. Увеличенное потребление сладостей было самым распространенным изменением, о котором сообщили 42,5% респондентов. Чаще всего о таком изменении в поведении сообщали физически неактивные люди.

5. Психическое здоровье — это приоритет

Проблемы психического здоровья не новы, но пандемия COVID-19 сильно ускорила глубину и масштаб кризиса.

С марта 2020 года распространенность тревоги и депрессии возросла, а в некоторых странах даже удвоилась. Периоды, в которые были зарегистрированы самые высокие показатели психических расстройств, были связаны с периодами интенсификации пандемии COVID-19, увеличения смертности и усиления строгих мер изоляции, как показывает статистика.

В первый год пандемии распространенность тревоги и депрессии во мире значительно возросла на 25%, согласно научному докладу, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Положительным моментом является то, что пандемия ускорила давние усилия профессиональных сообществ, выступающих за психическое и физическое здоровье, по дестигматизации проблем психического здоровья и нормализации поиска помощи при подобных проблемах.

С начала пандемии было подтверждено более 522 миллионов случаев заболевания и более шести миллионов случаев смерти по всему миру. В Республике Молдова было зарегистрировано свыше 518 тысяч заболеваний и более 11 500 случаев смерти.



