începe în februarie 2024 (BILD)

Este probabil ca acest scenariu să fie luat în considerare pentru exercițiile NATO.

BILD este aceeași publicație care a publicat prima dată o hartă a atacului Rusiei asupra Ucrainei, cu mult înainte de începerea războiului, indicând inclusiv direcțiile de atac.

????In a secret document, the German Ministry of Defense realistically describes the “path to conflict”, in other words, the beginning of a hot war between Russia and NATO in shocking detail, – BILD

▶︎ The secret Bundeswehr document “Collective Defense 2025” considers the… pic.twitter.com/Albxh3Nvv8

— Jürgen Nauditt ???????????????? (@jurgen_nauditt) January 15, 2024